ДБР відкрило кримінальне провадження за матеріалами журналістів «Bihus.Info»

ДБР відкрило кримінальне провадження за матеріалами журналістського розслідування щодо можливого отримання неправомірної вигоди службовими особами ГПУ, СБУ, ДФСУ та НАБУ за непроведення досудового розслідування та непритягнення до кримінальної відповідальності осіб, причетних до корупції в оборонній сфері.

Як відомо, учора, 11 березня, журналісти «Bihus.Info» оприлюднили матеріли, згідно з якими група осіб веде переговори про, нібито, підготовку та передачу неправомірної вигоди представникам правоохоронних органів. За це вони мали не проводити досудове розслідування та не притягувати вказаних осіб до відповідальності за незаконні дії між ТОВ «Оптимаспецдеталь» та підприємствами державного концерну «Укроборонпром» під час укладання та виконання договорів з поставки військового обладнання на заводи групи державних оборонних компаній.

Досудове розслідування розпочато за ознаками кримінального правопорушення: отримання неправомірної вигоди службовими особами, які займають відповідальне становище (ч.3. ст. 368 Кримінального кодексу України).

Підкреслюючи важливість об’єктивного розслідування зазначеного кримінального провадження, Директор ДБР Роман Труба наголосив на необхідності створення власних оперативних підрозділів. Створення таких підрозділів можливе лише після внесення змін до діючого законодавства.

«Оперативний супровід у кримінальному провадженні щодо службових осіб правоохоронних органів мають здійснювати власні оперативники ДБР. Проте чинне законодавство дозволяє нам залучити до роботи лише оперативні підрозділи тих правоохоронних органів, службові особи яких фігурують в розслідуванні», – підкреслив Роман Труба.

Він вкотре наголосив на необхідності ухвалення у найкоротший строк законопроекту №5395-Д, який виправляє технічну помилку та вводить посаду оперативного працівника до переліку посад ДБР.

Нагадаємо, що законопроект №5395-д був ухвалений у першому читанні та в цілому 17 травня 2017 року. Тоді Верховна Рада проголосувала за підготовку законопроекту до другого читання за скороченою процедурою, проте досі не поверталася до його розгляду.