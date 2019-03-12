Посадовець з надзвичайних ситуацій попався на хабарі у 260 тисяч гривень

Слідчими Центрального апарату Державного бюро розслідувань за процесуального керівництва Генеральної прокуратури України та оперативного супроводу Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБУ на отримані неправомірної вигоди викрито фахівця відділення цивільного захисту Державної пожежно-рятувальної частини ГУ ДСНС України у Запорізькій області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що кошти в сумі 280 000 гривень співробітник ГУ ДСНС України у Запорізькій області за попередньою змовою із представником комерційної структури вимагав від керівника підприємства за неперешкоджання останньому у здійсненні господарської діяльності в сфері пожежної безпеки.

Після отримання другої частини неправомірної вигоди в розмірі 260 000 гривень 12.03.2019 співробітника ГУ ДСНС України у Запорізькій області та представника комерційної структури затримали в поряду ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Наразі вирішується питання про повідомлення їм про підозру в одержанні неправомірної вигоди службовою особою (ч. 3 ст. 368 КК України).

У разі доведення вини особам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до 10 років з конфіскацією майна.

Досудове розслідування триває.