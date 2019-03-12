Митника піймали на хабарі

Співробітники Служби безпеки України викрили на систематичних хабарах головного державного інспектора відділу митного оформлення одного з постів Київської митниці Державної фіскальної служби.

Оперативники спецслужби встановили, що посадовець налагодив механізм отримання неправомірної вигоди від громадян за оформлення міжнародних вантажів без сплати обов’язкових митних платежів. «Такса» за кожне оформлення товарів, зокрема автомобільних запчастин, становила п’ятдесят відсотків від встановленої суми.

Правоохоронці затримали зловмисника поблизу робочого місця під час отримання чергового хабара у сумі тисяча доларів США.

У межах відкритого кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України фігуранту справи оголошено про підозру в скоєнні злочину.

Заходи із викриття протиправних дій посадовця проводились під процесуальним керівництвом прокуратури міста Києва.