У розслідуванні злочинів в Укроборпромі можуть постраждати, як завжди, стрілочники

Депутат ВР від «Самопомочі» Руслан Сидорович порівнює розслідування корупційного скандалу в «Укроборонпромі» з розслідуванням трагічної пожежі в дитячому таборі «Вікторія» в Одесі: і там, і там відповідальність повісили на цапів-відбувайлів:

«Тоді сталася трагедія, але слідство замість того, щоб знайти винних у ній, притягає до відповідальності «стрілочників». Ті експертизи, які проведені, є абсолютно недостатніми.

Слідство слід переглянути і не дати можливості поховати справу. Люди називають ім’я мера Одеси, якщо це так – має бути організована відповідна слідча група на найвищому рівні для того, щоб не дати винному уникнути відповідальності».

Трагедія в Одесі, наголошує Сидорович, сталася, бо місцеве керівництво дуже хотіло показати перед першою особою держави свої «потьомкінські села» і таку собі умовну безпеку. Так само «Укроборонпром», демонструючи незалежність від російських деталей, тихцем возив ці деталі контрабандою з тієї ж Росії. Більш того – через фірми-прокладки, пов’язані з друзями Президента, ціни на ці деталі завищувались в кілька разів. І це треба розслідувати ретельно, прозоро і професійно, а не як завжди, зауважує депутат «Самопомочі»:

«Вже навіть Президент сказав, що це велика ганьба, провів певні кадрові перестановки, але важливо, щоб саме розслідування відбувалось зрозумілим абсолютно способом».

Сидорович пропонує цього пленарного тижня, наприклад, у п’ятницю (щоб не переривати розгляд мовного закону), викликати до парламенту Генерального прокурора, Головного військового прокурора, керівника Антикорупційної прокуратури. Вони мають відзвітувати, що було проведено попередніми роками щодо розслідування злочинів в оборонній сфері і конкретно в тих справах, на яких наголосили журналісти.

«Це питання національної безпеки, і парламент, і народ заслуговують почути, що робили наші слідчі органи усі ці роки стосовно притягання до відповідальності винних. Виклик Генерального, військового і антикорупційного прокурорів – це нормально в умовах демократичної держави і це зможе повернути довіру до слідства. Бо та ТСК, яка працює в парламенті, явно є недостатньою, щоб дати відповідь на усі питання».