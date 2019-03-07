У Дніпрі затримано на хабарі керівника громадських організацій

Оперативники Управління захисту економіки в Дніпропетровській області Нацполіції та обласного управління внутрішньої безпеки Нацполіції задокументували протиправну діяльність керівника низки громадських організації. Зловмисник, лобіюючи власні інтереси, організовував заходи по перешкоджанню діяльності комерційних структур. Зокрема, йшлося про пікетування, блокування роботи підприємств та розповсюдження неправдивої інформації про їх керівників та діяльність структур.

У межах кримінального провадження було встановлено, що дана особа організувала блокування роботи приватного підприємства. Крім того, у соціальних мережах на сторінках громадських організацій розміщувалася неправдива інформація про діяльність комерційної структури.

За припинення пікетів, блокування роботи та не розповсюдження фейкових матеріалів зловмисник вимагав 10 тисяч доларів США неправомірної вигоди.

Вчора, 6 березня, оперативники Управління захисту економіки в Дніпропетровській області Нацполіції та обласного управління внутрішньої безпеки Нацполіції за процесуального керівництва військової прокуратури Миколаївського гарнізону затримали керівника громадських організацій.

Правоохоронці вилучили 10 тисяч доларів США, одержаних ним у якості неправомірної вигоди.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні, відкритому за ч. 3 ст. 368-4 Кримінального кодексу України, здійснює ГУНП в Миколаївській області.