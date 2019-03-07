На Житомирщині затримано масштабну банду вимагачів

До складу організованого злочинного угрупування входили понад десятка осіб віком від 22 до 45 років.

Працівники Управлінь стратегічних розслідувань, карного розшуку та Слідчого управління ГУНП та бійці КОРДу спільно з оперативниками УСБУ під процесуальним керівництвом обласної прокуратури припинили діяльність організованого злочинного угрупування, яке спеціалізувалось на вимаганні коштів у підприємців. 6 березня у двох райцентрах Житомирської області у результаті спецоперації затримано до десятка членів банди.

Як відомо із зібраних матеріалів, до складу організованого злочинного угрупування входили понад десятка осіб віком від 22 до 45 років. Вони жителі Житомирщини, майже всі – раніше судимі за вчинення тяжких злочинів, серед яких грабежі та розбої.

Певний час правоохоронці документували їх протиправну діяльність, яка полягала у вимаганні грошей у приватних підприємців регіону під загрозою фізичної розправи над ними або членами їх сімей. У поліції є обґрунтовані підстави вважати, що в окремих випадках ці погрози реалізовувались.

6 березня одразу у двох райцентрах Житомирської області бандити були затримані під час передачі грошових коштів від місцевих жителів.

Так, у м. Новограді-Волинському лідер злочинного угрупування, житель м. Новограда-Волинського, та ще один з членів банди, житель райцентру вимагали 3 тисячі доларів США від місцевого жителя за залагодження штучно спровокованого конфлікту з представником місцевого криміналітету. Під час отримання 800 доларів США їх і затримали спецпризначенці.

Водночас у селищі Любарі ще шістьох членів угрупування затримали бійці КОРДу під час передачі траншу у 10 тисяч гривень. Бандити під приводом «боргових зобов’язань» підприємця, який має торгову точку на місцевому ринку, вимагали 2 тисяч доларів США. У разі несплати чоловікові погрожували каліцтвом його малолітніх дітей і дружини.

Подальше досудове розслідування здійснюється Слідчим управлінням ГУНП Житомирщини за ч. 2 ст.189 (Вимагання) Кримінального кодексу України.

За чинним законодавством подібні протиправні дії караються ув’язненням на строк від 3 до 7 років.

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