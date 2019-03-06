Допомога військовим від волонтерів і компаній актуальна тут і сьогодні

Потреба у волонтерській допомозі для Збройних Сил України хоча і зменшилась порівняно з 2014-м, але не зникла зовсім. До благодійників військові звертаються тоді, коли їм потрібно певне обладнання ТУТ і ЗАРАЗ, і часу на бюрократичні процедури просто немає. Саме така ситуація трапилася у Регіональному розвідувальному центрі "Північ", що у Чернігові. Тутешнім спеціалістам терміново знадобився плоттер. Київська компанія Moneyveo разом з волонтерами з "Армії-СОС" вирішили допомогти. Всього тиждень - і девайс прибув до центру.

Віталій Сардак, командир регіонального розвідувального центру "Північ":

«До цього часу треба було відпрацьовувати в ручному режимі - так, як це було колись давно. Клеїть карти, брать олівці, маркери, вручну відпрацьовувати. Це, по-перше, багато часу, а по-друге, може викликати певні неточності. За допомогою цього плоттеру це все автоматизуєтья, прискорюється виконання завдань, точність і якість документів.»

У компанії "Moneyveo" зазначають, що це далеко не перший випадок, коли військові підрозділи звертаються до них за допомогою. Найбільша потреба наразі саме в різноманітній електроніці. Комусь потрібен плоттер, комусь - радіообладнання.

Андрій Ігнатов, начальник служби безпеки компанії "Moneyveo":

«Таке буває і загалом відбувається регулярно. Скажу, що ми відповідаємо завжди позитивно, вирішуються ці питання, тому що ми розуміємо, наскільки складний період переживає зараз наша держава і всі структури, які боронять нашу державність.»

Розвідники наголошують - для спеціалістів, що регулярно працюють з текстовими документами, фотографіями та картами, плоттер - річ першої необхідності. Його використання дасть змогу якнайшвидше інформувати командування про всі важливі розвіддані.