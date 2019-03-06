У Києві поліцейський порізав поліцейського

Слідчі теруправління ДБР, розташованого у м. Києві, розслідують обставини бійки двох працівників поліції, під час якої один з поліцейських завдав іншому численні ножові поранення.

За попередньою інформацією, 5 березня ввечері поліцейський-водій Голосіївського районного відділення поліції охорони, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, під час бійки наніс ножові поранення інспектору патрульної поліції.

Згідно медичної довідки, постраждалий отримав проникаюче поранення грудної клітини, численні непроникаючі колото-різані рани грудної клітини, плеча та стегна. Остаточно ступінь тяжкості тілесних ушкоджень встановить судово-медична експертиза.

Слідчі ДБР затримали працівника поліції охорони в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Затриманому готується повідомлення про підозру в умисному завданні тяжких тілесних ушкоджень (ч.1 ст. 121 Кримінального кодексу України) та клопотання до суду про обрання запобіжного заходу.

У разі доведення вини працівнику поліції охорони загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком від 5 до 8 років.