Верховний суд скасував рішення апеляційного суду, яке забороняло платну агітацію

Верховний суд України скасував рішення апеляційного адміністративного суду який визнав протиправною і недійсною постанову ЦВК, яка дозволяє виборчим штабам кандидатів у президенти платити агітаторам.

Як повідомлялося, 1 березня Шостий апеляційний адміністративний суд ухвалив рішення про визнання протиправною і недійсною постанову ЦВК від 22 лютого, у які роз’яснювали аспекти витрачання коштів виборчого фонду кандидатів у президенти при веденні передвиборної агітації, зокрема, на підставі неоплачуваних договорів з фізособами-агітаторами. Таке рішення суд ухвалив за позовом кандидата в президенти Анатолія Гриценка.

Верховний суд 5 березня Верховний суд задовольнив апеляцію ЦВК і визнав протиправним і недійсним тільки абзац 33 даного роз’яснення, затвердженого комісією. У скасованому абзаці йшлося про те, що якщо залучення фізичних осіб не пов’язане з використанням їхньої праці на умовах трудового договору або відповідно до цивільно-правових договорів, то юридична особа, яка надає послуги з проведення передвиборчої агітації, відповідно до закону не є платником єдиного соціального внеску.

В апеляції ЦВК наголошувала, що «укладання неоплачуваних договорів не можна розглядати як підставу непрямого підкупу виборців». У ЦВК вважають помилковим рішення суду про те, що укладання таких договорів є непрямим підкупом виборців.

Представник Гриценка в ЦВК Руслан Чорнолуцький зазначив у коментарі агентству «Інтерфакс-Україна», що тепер штаб Гриценка стежитиме за тим, як окремі кандидати будуть використовувати кошти виборчого фонду під час проведення передвиборчої агітації, застосовуючи легалізоване судом роз’яснення ЦВК щодо компенсації витрат.

22 лютого ЦВК роз’яснила положення про проведення агітації й підкуп виборців. У постанові йшлося про те, що залученим до агітації фізичним особам можуть відшкодовувати витрати на телефонні послуги, проїзд, харчування, проживання тощо. Тоді у штабі Гриценка заявили, що таким роз'ясненням ЦВК легалізувала підкуп виборців.