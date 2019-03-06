На Рівненщині військових лікують методом арт-терапії
Методу психологічного та фізичного відновлення запропонував лучанин Руслан Кашаюк.
У Рівненському обласному госпіталі ветеранів війни відбулося вже чотири заняття з іконопису для військових пацієнтів, які перебувають на лікуванні у центрі лікування та реабілітації наслідків нейротравми цього медичного закладу. Проект «Сакральний малюнок на склі» у якості методу психологічного та фізичного відновлення запропонував лучанин Руслан Кашаюк, який наразі теж проходить лікування у госпіталі.
Руслан – доброволець з батальйону «Айдар». Він знає на собі дію цього сакрального мистецтва і щиро ділиться цим надбанням з усіма охочими, адже в свій час з його допомогою зміг вийти з важкого фізичного та психологічного стану після поранення та важкої контузії.
– Це вже стало моїм життям і має особливе значення, адже діє за принципом «рівний – рівному, побратим – побратиму», – розповідає Руслан. – Хлопці краще йдуть на контакт з тим, хто пройшов те саме горнило, що й вони. Я бачу, з яким трепетом вони малюють, і це не просто малювання, а ще й молитва – в кожного своя, тиха й непомітна.
Матеріали для робіт допомогли закупити волонтери. Це вже третій майстер-клас у стінах реабілітаційного центру. По завершенні проекту у госпіталі планується проведення виставки, до складу якої увійде близько 40 робіт.
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