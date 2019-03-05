На Вінниччині затримано злочинців, які «вибивали» неіснуючі борги у населення

На Вінниччині співробітники Служби безпеки України припинили діяльність організованого угруповання, яке займалося вимаганням коштів у громадян.

Оперативники спецслужби встановили, що група, до складу якої входило троє жителів одного з райцентрів області, спеціалізувалася на «вибиванні» неіснуючих боргів із місцевих мешканців. Погрожуючи фізичним насильством місцевому комерсанту, зловмисники вимагали від нього дві тисячі доларів США.

Правоохоронці затримали фігурантів справи на околиці Гайсина згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України після отримання чергової частини «данини» у розмірі п’ятисот доларів США.

Під час затримання у організатора групи правоохоронці вилучили підроблене посвідчення працівника внутрішньої безпеки Генеральної прокуратури України.

У межах відкритого кримінального провадження за ч. 2 ст. 189 Кримінального кодексу України вирішується питання щодо оголошення зловмисникам про підозру у скоєнні злочину.

Тривають слідчі дії.

Операція із викриття зловмисників проводилася спільно з Управлінням спеціальних розслідувань ГУ НП у Вінницькій області під процесуальним керівництвом обласної прокуратури.