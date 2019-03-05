Ігор Смєшко готовий співпрацювати з демократичними силами

Про це він написав на своїй сторінці у Фейсбук.

"Дорогі друзі! Останнім часом навіть поважні видання проявляють ознаки тенденційного підходу до висвітлення моєї виборчої кампанії. Даються посилання на анонімні та неперевірені джерела, замість того, щоб напряму звернутися до мене чи прес-служби виборчого штабу за підтвердженням чи спростуванням інформації.

Один з таких прикладів: "Украина: часть оппозиции договаривается о едином кандидате в президенты. По некоторым данным, во встрече может принимать участие и лидер партии "Сила и честь" Игорь Смешко, также зарегистрированный кандидатом в президенты" https://www.svoboda.org/a/29796200.html

Практика посилання на неперевірені джерела інформації не відповідає стандартам журналістської етики, транспарентності та виваженості у подачі важливої для українських виборців інформації.

Принагідно повідомляю: ще до початку виборчої кампанії ми зробили усе для об`єднання дійсно демократичних, а не вождисько-популістських сил, під спільну ідеологію, стратегію і план розбудови могутньої, заможної та демократичної України. Ми таку національну ідею, стратегію і план запропонували http://clc.am/-WzKrA

Готові співпрацювати із усіма, хто приєднається до нас для їх втілення у життя. Але ми ніколи не планували і не плануємо брати участь у зустрічах для об`єднання навколо чергового вождя без програми змін авторитарно-кланової олігархічної системи України на демократичну.

Я не є технічним кандидатом будь-кого. За мною не стоять і ніколи не стоятимуть олігархи, тим паче на виборах. Моя мета – Перемога, яка стане перемогою України. Маю Честь і дорожу нею.

З повагою, Ігор СМЕШКО, перший військовий аташе незалежної України в США, екс-начальник Головного управління військової розвідки Міноборони, колишній голова Служби безпеки, Надзвичайний і Повноважний Посол, доктор технічних наук, генерал-полковник, кандидат в Президенти України"