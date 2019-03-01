Андрій Садовий відмовився від участі у виборах на користь Анатолія Гриценка

"Я прийняв рішення – я відкликаю свою кандидатуру з виборів президента і оголошую про підтримку на виборах на пост президента Анатолія Гриценка", - сказав Садовий.

За словами Садового, він зустрічався з політрадою партії "Самопоміч", де визнав, що вирішив таки знятися з виборів.

"Якщо я зараз цього не зроблю, ми програємо вибори – тоді весь негатив через те, що ми не використали шанс підтримати Гриценка, ляже на нас всіх", - пояснював своїм прибічникам Садовий.

Садовий ще не оголосив про своє рішення усім нардепам та депутатам на місцях.

Через це на 15:00 в офісі "Самопомочі" відбудеться велика нарада, де Садовий чекає усіх своїх депутатів, членів політради та керівників обласних осередків партії.