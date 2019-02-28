Апеляційний суд зобовязав ДБР розслідувати дії Генпрокурора Луценка

"Печерський районний суд міста Києва ухвалив зобов'язати уповноважених осіб Державне бюро розслідувань внести відомості до ЄРДР за моєю заявою про вчинення Генеральним прокурором України Юрієм Луценко кримінального правопорушення, яке передбачене за ч.2 ст.387, - пише Найєм.

Йдеться мова про розголошення даних досудового слідства у справі Катерини Гандзюк.

Через 24 години ДБР зобов'язане надати витяг з ЄРДР.

Маю велику надію, що у майбутньому Юрій Віталійович буде обережніше із даними досудового розслідування.

Нагадую.

27 грудня я подав до нещодавно створеного ДБР заяву про вчинення Луценком злочину, передбаченого ч. 2 статті 387 КК України.

Це розголошення, вчинене, зокрема, прокурором незалежно від того, чи приймав він безпосередню участь в досудовому розслідуванні.

ДБР неправомірно відмовилося реєструвати кримінальне провадження (за законом, слідчі/прокурори зобов’язані реєструвати кримінальне провадження в разі надходження заяви)".