Минула доба в ООС: 11 обстрілів, один поранений

27 лютого російські окупаційні війська 11 разів порушили режим припинення вогню, застосувавши озброєння, заборонене Мінськими домовленостями, шість разів і витративши 44 снаряди та міни калібрів 122, 120 та 82 мм. Також по наших позиціях вівся вогонь з протитанкових ракетних комплексів, гранатометів, великокаліберних кулеметів, стрілецької та снайперської зброї.

У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" окупанти п'ять разів обстріляли позиції наших захисників:

з мінометів калібру 120 мм, тричі з гранатометів різних систем та стрілецької зброї – у районі населеного пункту ВОДЯНЕ;

з мінометів калібру 82 мм та протитанкових ракетних комплексів – біля населеного пункту ЧЕРМАЛИК;

зі снайперської зброї – поблизу села ГНУТОВЕ.

У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" ворог здійснив шість обстрілів:

тричі – з артилерійських систем калібру 122 мм, протитанкових ракетних комплексів та мінометів калібру 82 мм – у районі населеного пункту КРИМСЬКЕ;

з мінометів калібру 82 мм – поблизу села ЖОВТЕ;

з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – поблизу населеного пункту НОВОЛУГАНСЬКЕ;

зі стрілецької зброї – у районі селища міського типу СТАНИЦЯ ЛУГАНСЬКА.

В результаті обстрілів один наш захисник був поранений.

На кожен ворожий обстріл підрозділи Об'єднаних сил відповідали вогнем чергових вогневих засобів.

За даними розвідки, 27 лютого двох окупантів знищено, п'ятьох поранено та знищено одну одиницю військової техніки противника.

Від початку поточної доби ворог наші позиції не обстрілював.

Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню.