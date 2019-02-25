На Донеччині з гаража вилучено арсенал зі зброєю, викраденою з луганського відділка поліції

Автомат, гранати РГД та понад 240 набоїв різного калібру – все це було у нелегальній власності у 25-річного чоловіка у Маріуполі. Встановлено, що автомат за базами МВС є викраденим з одного з відділень поліції у Луганську у 2014 році. Чоловік наразі затриманий в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України.

Оперативники Центрального відділу поліції отримали інформацію, що один з мешканців району зберігає у винайманому гаражі зброю.

Під час обшуку розшуковці та слідчі за участі співробітників вибухотехнічної служби поліції в Донецькій області виявили у гаражному приміщенні збройову схованку, а саме: автомат Калашникова, 2 гранати РГД-5, 164 набої, калібру 7,62х25, 58 набоїв, калібру 5,45х39мм та 22 набої, калібру 9х18 мм.

Крім того, було встановлено, що автомат за базами МВС є викраденим з одного з відділень поліції у Луганську у часи масових безладів 2014 року.

Власником арсеналу виявився 25-річний раніше засуджений маріуполець, який від будь-яких пояснень відмовився, а тому походження предметів будуть з’ясовувати правоохоронці.

Відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.263 Кримінального кодексу України «Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами».