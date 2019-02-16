Кадровик Нацгвардії займався вимаганням коштів

Співробітники Служби безпеки України викрили на хабарі заступника начальника відділу кадрів однієї із військових частин Національної гвардії, що дислокується на території Кіровоградської області.

Оперативники спецслужби встановили, що майор вимагав від місцевого жителя тисячу доларів США. За вказану суму зловмисник обіцяв вирішити питання щодо укладання контракту з чоловіком на проходження військової служби.

Правоохоронці затримали посадовця біля військової частини після отримання всієї суми неправомірної вигоди.

Вирішується питання щодо оголошення фігуранту справи про підозру в скоєнні злочину та обрання міри запобіжного заходу. У межах відкритого кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України тривають невідкладні слідчі дії.

Заходи з викриття протиправних дій посадовця Нацгвардії проводились спільно з ДБР під процесуальним керівництвом військової прокуратури.