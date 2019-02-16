На Львівщині затримано групу злочинців, які займалися вимаганням грошей у місцевих підприємців

У разі несплати «данини» рекетири погрожували підприємцям фізичною розправою.

Джерело: Відомості

Співробітники Служби безпеки України блокували у Львові діяльність етнічного організованого угруповання, яке спеціалізувалося на вимаганні грошей у місцевих підприємців.

Оперативники спецслужби встановили, що до складу банди входили громадяни однієї з країн Південного Кавказу. Зловмисники систематично вимагали гроші з представників комерційних структур. У разі несплати «данини» рекетири погрожували підприємцям фізичною розправою.

Співробітники СБУ задокументували факт вимагання лідером угруповання від підприємця, вихідця з однієї з країн Близького Сходу, чотири з половиною тисячі доларів США. 

Правоохоронці затримали зловмисника в обласному центрі після одержання частини неправомірної вигоди у розмірі тисяча американських доларів.

Фігуранту справи оголошено про підозру в скоєнні злочину, вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

У межах відкритого кримінального провадження за ч. 2 ст. 189 Кримінального кодексу України тривають невідкладні слідчо-оперативні дії для притягнення до відповідальності інших учасників організованого угруповання.

Операція із блокування діяльності зловмисників проводилась спільно зі слідчими поліції під процесуальним керівництвом прокуратури.

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