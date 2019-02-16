Куратори з РФ залучали дніпропетровців до поширення у соцмережах фейкових провокаційних матеріалів

Співробітники СБ України під час виконання завдань із контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки заблокували спроби російських спецслужб втрутитись у виборчий процес в Україні.

Оперативники спецслужби задокументували, що куратори з РФ залучали мешканців Дніпропетровської області до поширення у соціальних мережах фейкових провокаційних матеріалів, які впливають на електоральні настрої населення. У ході досудового розслідування співробітники СБУ задокументували, що мешканець Дніпра розповсюджував у соцмережах інформацію із публічними закликами до зміни меж території та державного кордону України, а також інші деструктивні матеріали. Під час проведення слідчих дій правоохоронці встановили, що зловмисник вів електронне листування з мешканцем російського міста Ростов-на-Дону, який ставив завдання із поширення фейкових новин щодо ситуації в Україні у політичній, релігійній та соціально-економічній сфері. Після початку виборчої кампанії громадянин РФ надавав виконавцю для поширення негативні матеріали про візити кандидатів на посаду Президента України до населених пунктів області.

Співробітники СБ України з’ясували, що росіянин також через комунікативні можливості соціальних мереж підшукував мешканців України, які мають травматичну або пневматичну зброю із відповідними дозволами, для їх подальшого залучення до мітингів та масових заворушень напередодні та під час проведення виборів Президента України. Наразі триває досудове розслідування у межах кримінального провадження, розпочатого за ст. 110 Кримінального кодексу України. Крім того слідчі СБУ оголосили підозри у скоєнні злочинів проти основ національної безпеки ще двом мешканцям області, яких російські спецслужби залучили до заходів із підготовки до втручання у хід проведення майбутніх виборів Президента України.