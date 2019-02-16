Затримали українців, які незаконно працювали на будові в Польщі

Польські прикордонники з села Тупліце в Любуському воєводстві на заході Польщі затримали п’ятьох громадян України, котрі незаконно працювали на будові. Іноземців зобов’язали протягом 30 днів виїхати з Польщі, а їхньому працедавцю загрожує штраф у розмірі 30 тис. злотих (7 тис. євро). Українцям також на півроку заборонили в’їзд на терен країн Шенгенської зони, інформує Польське радіо.

За словами речниці Надодрянського відділу Прикордонної служби Йоанни Конєчняк, під час контролю легальності зайнятості прикордонники перевірили документи групи чоловіків, котрі працювали на одній з будов у місті Жари.

Виявилося, що п’ятеро громадян України не мали жодних документів, на підставі яких вони можуть законно працювати у Польщі.

«Чоловіки мали тільки біометричні паспорти. Однак у них не було передбачених законом дозволів на роботу або заяв про намір доручення роботи іноземцеві», - сказала Конєчняк.

Вона додала, що працедавець, на якого працювали чоловіки, не зареєстрував також жодних заяв про намір доручення іноземцям виконання роботи.