У Дніпрі битами вибивали у жінок пенсію

У п'ятницю, 15 лютого, в Дніпрі невідомі увірвалися в будинок №18 на вулиці Анапській, де жили три пенсіонерки, передає Інформатор.

Як повідомляється, в будинку жили три літні жінки. Напередодні події вони отримали пенсію. Вранці невідомі в масках увірвалися в будинок, побили жінок битами і відібрали заощадження. Найстаршу жительку будинку (жінці 103 роки) чіпати не стали, так як в силу свого здоров'я вона не могла чинити опір.

На даний момент ведеться слідство. Правоохоронці з'ясовують усі деталі події.