Суд Києва заарештував голову Херсонської облради Мангера із правом застави

Суд заарештував Владислава Мангера до 3 березня з правом внесення застави. Сума застави - 2 млн. 497 тисяч гривень. Сторона звинувачення в своєму клопотанні просила для Мангера арешт без права застави. Суддя Олександр Кипчарський зачитав рішення на четверту добу судових засідань.

Адвокат Дмитро Ільченко після завершення засідання зазначив, що у Мангера немає таких коштів.

"Ми будемо залучати позикові кошти. В тому числі я позичу Владиславу Мангеру. А також будемо звертатися до тих, хто обіцяв допомогу", - сказав адвокат.

Нагадаємо, у серпні на херсонську чиновницю Катерину Гандзюк було здійснено напад, жінку облили сірчаною кислотою.