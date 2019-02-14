На Рівненщині затримали злочинну групу рейдерів-вимагачів

Погрожуючи фізичною розправою, знущаючись та залякуючи громадян, учасники групи вимагали грошові кошти з приватних підприємців та займалися рейдерським захопленням їхніх об’єктів нерухомості. Вчора у Рівному організатора групи та її активного учасника затримали поліцейські.

Як повідомив начальник Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України Роман Осуховський, до співробітників підрозділу надійшла інформація про діяльність на території м. Рівне та Рівненської області злочинної групи. Встановлено, що ОЗГ «спеціалізувалася» на рейдерських захопленнях об’єктів нерухомого майна громадян та товариств.

Так, з 2011 року учасники ОЗГ займалися вимаганням грошей шляхом погроз фізичною розправою, нанесенням тілесних ушкоджень, підпалом майна, залякуванням громадян – приватних підприємців, які були власниками об’єктів нерухомості, та вчиняли рейдерські захоплення таких об’єктів. Також зловмисники займалися вимаганням з людей грошових коштів, заволодівали чужим майном шляхом обману чи зловживання довірою.

«Лідером цієї групи був 45-річний уродженець Рівного, місцевий кримінальний «авторитет» на прізвисько «Федір». Він, користуючись своїми зв’язками в органах влади, підшукував об’єкти, виходив на власників цих комерційних об’єктів і в подальшому через залякування власників цих об’єктів або пропонував переписати це майно, або заволодіти грошовими коштами», – повідомив Роман Осуховський.

Лідер групи керував діями інших учасників, кожний з яких виконував відведену собі роль. Грошові кошти, отримані злочинним шляхом, «стікалися» до керівника ОЗГ, який подальшому розподіляв їх.

Ще один активний учасник, 40-річний уродженець Рівненщини, представляв інтереси лідера у «перемовинах» з потерпілими. Зловмисники підшукували людей, з яких у подальшому можна було б незаконно вимагати кошти та майно для заволодіння «рейдерським» шляхом, займалися підробленням судових рішень, договорів купівлі-продажу майна. Окремі учасники «забезпечували» фізичний вплив: наносили потерпілим тілесні ушкодження, аби залякати їх та схилити до передачі грошових коштів.

Так, однією з жертв групи став громадянин Італії, який був власником нерухомості.

«Чоловік приїхав на територію нашої держави у 2000-х роках для розвитку свого ресторанного бізнесу. Але в подальшому стикнувся з діяльністю цієї групи. Вони здійснювали на нього тиск та вимагали, щоб він переписав на них своє майно», – розповів начальник Департаменту стратегічних розслідувань.

Спочатку учасники групи підробили документи, відповідно до яких громадянин Італії, справжній власник майна, нібито став винен одному з учасників ОЗГ значну суму коштів. Кілька років тривали судові спори і врешті-решт суд виніс рішення на користь громадянина Італії.

«Весь цей час учасники групи «тероризували» чоловіка. На нього було скоєно декілька нападів. Вони наносили йому тілесні ушкодження, нападали на вулиці та били трубами, спалили два його автомобілі. За місцем мешкання потерпілого приходили невідомі, які погрожували фізичною розправою та вимагали залишити країну. Водночас вимагали або продажу ресторану за безцінь, або сплатити частину – 120 тисяч доларів США – за те, щоб вони безперешкодно надали йому можливість продати ресторан», – зазначив Роман Осуховський.

Вчора, 13 лютого, оперативники Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції затримали лідера ОЗГ та 40-річного уродженця Рівненщини тоді, коли потерпілий передавав їм 120 тисяч доларів США. Підозрювані затримані на підставі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Сьогодні заплановано вручення двом затриманим повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 189 (Вимагання, що завдало майнової шкоди в особливо великих розмірах, або вчинене організованою групою, або поєднане із заподіянням тяжкого тілесного ушкодження) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Завтра, 15 лютого, Печерський районний суд м. Києва обиратиме затриманим запобіжний захід. Поліцейські клопотатимуть перед судом щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

На теперішній час у рамках кримінального провадження, яке перебуває в Головному слідчому управлінні Нацполіції, під процесуальним керівництвом Генеральної прокуратури України здійснюється документування злочинної діяльності інших учасників групи.

«Сьогодні до чергової частини Департаменту стратегічних розслідувань звернулося ще двоє людей, які повідомили про скоєння інших злочинів фігурантами цієї групи. Звертаюся до всіх громадян: якщо вам відома інформація про скоєння ними інших злочинів на території Рівненської або інших областей України, звертайтеся до чергової частини Департаменту», – наголосив Роман Осуховський.

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