Поліція затримала на хабарі військового комісара та оперуповноваженого ДФС
Майора ЗСУ затримали на Запоріжжі, а у Києві - підполковника податкової міліції.
Затримання військового комісара одного з військкоматів провели оперативники управління захисту економіки в Запорізькій області Нацполіції, слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Мелітополі за процесуального керівництва військової прокуратури Запорізького гарнізону Південного регіону України.
За вирішення питання щодо ухилення від проходження обов'язкової строкової військової служби у Збройних силах України майор ЗСУ вимагав від військовозобов’язаного 1200 доларів США неправомірної вигоди.
У середу, 13 лютого, правоохоронці затримали військового під час одержання ним другої частини хабара, 450 євро. На початку лютого було задокументовано одержання військовим комісаром першої частини коштів, 300 євро. Наразі фігуранта затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу Україна.
Сьогодні, 14 лютого, оперативники управління захисту економіки у м. Києві Нацполіції, слідчі територіального управління ДБР, розташованого у місті Києвіпід процесуальнимкерівництвомВійськової прокуратури Київського гарнізону затримали оперуповноваженого ГУДФС в м. Києві.
За непритягнення до адміністративної відповідальності за виявлені порушення у сфері оподаткування підполковник податкової міліції вимагав та отримав 500 доларів США хабара.
Останнього також затримано у порядку статті 208 КПК України.
Заходи по затриманню проводилися у межах кримінальних проваджень, відкритих за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.
Санкція частини 3 статті 368 Кримінального кодексу України передбачає позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з конфіскацією майна.
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