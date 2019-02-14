Поліція затримала на хабарі військового комісара та оперуповноваженого ДФС

Майора ЗСУ затримали на Запоріжжі, а у Києві - підполковника податкової міліції.

Джерело: Відомості

Затримання військового комісара одного з військкоматів провели оперативники управління захисту економіки в Запорізькій області Нацполіції, слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Мелітополі за процесуального керівництва військової прокуратури Запорізького гарнізону Південного регіону України.

За вирішення питання щодо ухилення від проходження обов'язкової строкової військової служби у Збройних силах України майор ЗСУ вимагав від військовозобов’язаного 1200 доларів США неправомірної вигоди.

У середу, 13 лютого, правоохоронці затримали військового під час одержання ним другої частини хабара, 450 євро. На початку лютого було задокументовано одержання військовим комісаром першої частини коштів, 300 євро. Наразі фігуранта затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу Україна.

Сьогодні, 14 лютого,  оперативники управління захисту економіки у м. Києві Нацполіції, слідчі територіального управління ДБР, розташованого у місті Києвіпід процесуальнимкерівництвомВійськової прокуратури Київського гарнізону затримали оперуповноваженого ГУДФС в м. Києві.

За непритягнення до адміністративної відповідальності за виявлені порушення у сфері оподаткування підполковник податкової міліції вимагав та отримав 500 доларів США хабара.

Останнього також затримано у порядку статті 208 КПК України.

Заходи по затриманню проводилися у межах кримінальних проваджень, відкритих за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.

Санкція частини 3 статті 368 Кримінального кодексу України передбачає позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з конфіскацією майна.

Стрічка новин

Фото

Поліція затримала на хабарі військового комісара та оперуповноваженого ДФС

Поліція затримала на хабарі військового комісара та оперуповноваженого ДФС

Волині поліцейські припинили канал збуту психотропних речовин через мережу Інтернет

Волині поліцейські припинили канал збуту психотропних речовин через мережу Інтернет

У Києві накрили стриптиз-клуб, де клієнтам надавали сексуальні послуги

У Києві накрили стриптиз-клуб, де клієнтам надавали сексуальні послуги

Українські розвідники знешкодили засідку противника

Українські розвідники знешкодили засідку противника