Рішення суду: Супрун може виконувати функції міністра МОЗ
5 лютого ухвалою суду в.о міністра охорони здоровя Уляну Супрун відсторонили від посади.
Окружний адміністративний суд Києва оголосив рішення за клопотанням Міністерства юстиції України від імені Уряду щодо тимчасової заборони Уляні Супрун виконувати обов'язки міністра охорони здоров'я.
Суддя оголосив, що Супрун може виконувати обов'язки міністра охорони здоров'я.
Кабінет Міністрів 13 лютого щоб забезпечити безперервність роботи МОЗ України прийняв розпорядження, яке дозволяє в.о. міністру охорони здоров’я доктору Уляні Супрун виконувати обов’язки міністра охорони здоров’я, крім виключних повноважень міністра як члена Кабміну.