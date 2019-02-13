На Одещині затримано двох громадян з Британії та провідника з Молдови

Днями, реалізовуючи оперативну інформацію, прикордонники оперативно-розшукового підрозділу Південного регіонального управління та Білгород-Дністровського прикордонного загону затримали за незаконний перетин кордону трьох іноземців.

Встановлено, що двоє громадян Великої Британії мали намір незаконно потрапити на територію України. З цією метою британці звернулися за допомогою до громадянина Республіки Молдова та інших його співвітчизників, які за грошову винагороду у незаконний спосіб переправили їх на територію України.

Охоронці кордону затримали трьох правопорушників на кордоні з Молдовою, неподалік селища Яськи, що на Одещині, безпосередньо під час їхнього переправлення по річці на маломірному плавзасобі.

За незаконний перетин кордону обох затриманих громадян Великої Британії притягнуто до адміністративної відповідальності та передано правоохоронцям Республіки Молдова. Разом з тим відтепер їм на 5 років заборонено в'їзд на територію України.

Стосовно громадянина Молдови було розпочато кримінальне провадження за незаконне переправлення осіб через державний кордон України. Йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном 2 місяці.

В ході розслідування, проведеного спільно із прикордонною поліцією Республіки Молдова, встановлено особи й інших громадян Молдови, що причетні до даної оборудки.

Слідчі дії по вказаному факту тривають.