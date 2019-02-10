Прикордонники затримали біля кордону з Росією автомобіль з ікрою

Автомобіль, запакований ікрою, затримали сьогодні на світанку біля кордону з Росією військовослужбовці Державної прикордонної служби України.

Правопорушення вдалося виявити за попередньо наданою інформацією та за участю оперативних співробітників Східного регіонального управління Держприкордонслужби разом з прикордонниками відділу «Тополі» Харківського загону. Автомобіль «УАЗ» військовослужбовці зупинили на напрямку російського н.п. Новопетрівка та українського Отрадне. Доправити із Росії в Україну товар намагався наш співвітчизник. Всього в ході огляду транспортного засобу виявлено 250 кг ікри червоної та 60 ящиків з трьома сотнями банок ікри щуки по 110 грамів кожна.

Правопорушника було затримано, товар та транспортний засіб вилучено і встановленим порядком передано компетентним органам. Його вартість встановить експертиза. Стосовно громадянина України складено адміністративні документи за порушення державного кордону, його подальшу долю вирішить суд.