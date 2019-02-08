Українці у Польщі все більше скаржаться на роботодавців

Зі скаргами на роботодавців до Державної інспекції праці звертається щораз більше працівників, не лише громадян Польщі, але й іноземців. Торік надійшло загалом 54 тисячі скарг, тобто на понад 4 тисячі більше, ніж попереднього року, – повідомила речниця Державної інспекції праці Данута Рутковська.

Більшість скарг стосувалася невиплати заробітної плати, також за понаднормову роботу, непідписання трудового договору, порушення режиму робочого часу, способу виникнення та припинення трудових відносин. Набагато рідше працівники скаржилися на порушення правил техніки безпеки і виробничої санітарії, інформує Польське радіо

Найчастіше скаржаться робітники, які працюють у будівельній галузі та переробній промисловості. Щораз частіше - це скарги іноземців, здебільшого громадян України, – сказала речниця Державної інспекції праці Данута Рутковська: «Таких скарг ми торік отримали понад 2300, у більшості – від громадян України. Іноземці найчастіше скаржилися на невиплату заробітної плати, в тому числі мінімальної погодинної ставки. Часто скаржилися також на відсутність трудового договору в письмовій формі».

Зі скаргою до Державної інспекції праці може звернутися кожен працівник, який вважає себе скривдженим, і це не складно, – додала речниця Данута Рутковська. Інспекція гарантує повну анонімність і не розкриває факту, що контроль пов’язаний із дослідженням, чи скарга є оправданою.