Поліцейському, підозрюваному у розбійному нападі на 12-річну дівчину, загрожує позбавлення волі строком від 3 до 7 років

Слідчі територіального управління ДБР, розташованого у місті Києві, завершили досудове розслідування в цьому провадженні, обвинувальний акт скеровано до суду.

Нагадаємо, що 20 грудня 2018 року поліцейський батальйону конвойної служби Головного управління Національної поліції у м. Києві, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, скоїв розбійний напад на 12-річну дівчинку. Погрожуючи ножем, він відібрав у неї мобільний телефон.

Слідчі ДБР повідомили йому про підозру за частиною 1 статті 187 Кримінального кодексу України (розбій) та обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.

Під час досудового розслідування підозрюваний визнав свою вину.

Процесуальне керівництво здійснює Генеральна прокуратура України