Українські військові збували «списану» зброю та боєприпаси

У межах протидії незаконному обігу зброї співробітники СБ України залучені до операції Об’єднаних сил блокували на Донеччині збут військових засобів ураження.

Оперативники спецслужби встановили, що двоє військовослужбовців однієї з частин дислокованих у районі ООС налагодили продаж начебто «списаної» зброї та боєприпасів.

Правоохоронці затримали обох правопорушників в Бахмуті під час чергової спроби продажу автомата та кулемета з набоями до нього, за які вони планували виручити тридцять тисяч гривень.

Раніше співробітники СБУ задокументували факт продажу військовими снайперської гвинтівки за двадцять тисяч гривень.

У ході санкціонованих слідчих дій за місцем проживання одного з фігурантів справи виявлено ще чотири готові до продажу автомати.

У межах кримінального провадження відкритого за ч. 3 ст. 410 Кримінального кодексу України тривають невідкладні слідчі дії.

Наразі вирішується питання щодо оголошення затриманим про підозру та обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Операція із викриття зловмисників проводилася спільно із Теруправлінням ДБР під процесуальним керівництвом військової прокуратури.