На Одещині затримали групу рекетирів кавказької національності

На Одещині затримали групу рекетирів кавказької національності

Зловмисники спеціалізувалися на вимаганні грошей у громадян.

Джерело: Відомості

Співробітники Служби безпеки України спільно з поліцією під процесуальним керівництвом прокуратури блокували в Одесі діяльність етнічного організованого угруповання, яке спеціалізувалося на вимаганні грошей у громадян.

Оперативники спецслужби встановили, що до складу групи входили раніше судимі вихідці з регіону Північного Кавказу. Зловмисники, застосовуючи фізичне насильство та психологічний тиск, «вибивали» неіснуючі борги у місцевих жителів. 

Оперативники спецслужби задокументували факт вимагання від мешканця обласного центру однієї тисячі доларів США. У разі несплати грошей рекетири погрожували чоловіку фізичною розправою. 

Правоохоронці затримали трьох учасників так званої «силової ланки» угруповання на одній з вулиць Одеси під час одержання «боргу» від потерпілого. 

Наразі вирішується питання щодо оголошення фігурантам справи про підозру в скоєнні злочину та обрання міри запобіжного заходу. У межах відкритого кримінального провадження за ч. 2 ст. 189 та ч. 2 ст. 186 Кримінального кодексу України тривають невідкладні слідчі дії для притягнення до відповідальності інших учасників угруповання.

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