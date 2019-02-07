На Одещині затримали групу рекетирів кавказької національності

Співробітники Служби безпеки України спільно з поліцією під процесуальним керівництвом прокуратури блокували в Одесі діяльність етнічного організованого угруповання, яке спеціалізувалося на вимаганні грошей у громадян.

Оперативники спецслужби встановили, що до складу групи входили раніше судимі вихідці з регіону Північного Кавказу. Зловмисники, застосовуючи фізичне насильство та психологічний тиск, «вибивали» неіснуючі борги у місцевих жителів.

Оперативники спецслужби задокументували факт вимагання від мешканця обласного центру однієї тисячі доларів США. У разі несплати грошей рекетири погрожували чоловіку фізичною розправою.

Правоохоронці затримали трьох учасників так званої «силової ланки» угруповання на одній з вулиць Одеси під час одержання «боргу» від потерпілого.

Наразі вирішується питання щодо оголошення фігурантам справи про підозру в скоєнні злочину та обрання міри запобіжного заходу. У межах відкритого кримінального провадження за ч. 2 ст. 189 та ч. 2 ст. 186 Кримінального кодексу України тривають невідкладні слідчі дії для притягнення до відповідальності інших учасників угруповання.