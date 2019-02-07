У Вінниці поліцейські розшукали зниклого 10-літнього хлопчика

На лінію 102 зателефонував батько та повідомив, що його син о 17.50 вийшов з дому в магазин і зник. При собі хлопчик не мав мобільного телефону. На пошуки зниклого було піднято по тривозі особовий склад усіх підрозділів вінницької поліції та обласного главку. Орієнтування з прикметами дитини розіслали усім мобільним екіпажам поліції .

На місці події організовував роботу підлеглих керівник поліції Вінниччини Юрій Педос. Поліцейські впродовж двох годин шукали зниклу дитину. Опитували місцевих мешканців, перевіряли підвали, технічні поверхи навколишніх будинків, прочісували двори в районі Лісопарку, мікрорайону Поділля.

Через дві години пошуків поліцейські знайшли дитину в одному з супермаркетів.

Поліцейські поспілкувалися з хлопчиком та його татом. З’ясувалося, що 10-літній Дмитрик пережив складні життєві обставини – у нього померла мама.

Вінницькі поліцейські опікуватимуться долею хлопчика, який зараз проживає вдвох з батьком. А генерал поліції Юрій Педос запросив Дмитрика на екскурсію до Головного управління поліції.