Ворог 11 разів відкривав вогонь по позиціях українських військ
Протягом доби жоден український військовий не постраждав.
6 лютого російські окупаційні війська 11 разів порушили режим припинення вогню, в тому числі три рази із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.
У смузі дій оперативно-тактичного угруповання "Схід" обстріли позицій наших захисників велися:
з автоматичних гранатометів та великокаліберних кулеметів – в районі селища ЛЕБЕДИНСЬКЕ;
з гранатометів – в районі населеного пункту ПАВЛОПІЛЬ;
з мінометів калібру 82 мм. – в районі населеного пункту ПІСКИ.
з автоматичних гранатометів та великокаліберних кулеметів – в районі селища ВОДЯНЕ.
У смузі дій оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник обстріляв наші позиції:
двічі з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – в районі селища КРИМСЬКЕ;
з автоматичних гранатометів – в районі ХУТОРА ВІЛЬНИЙ;
з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – в районі селища ПІВДЕННЕ;
двічі з мінометів калібру 82 мм., – в районі населеного пункту ЖОВАНКА.
зі стрілецької зброї – в районі населеного пункту СТАНИЦЯ ЛУГАНСЬКА.
Внаслідок злочинних обстрілів російсько-окупаційних військ жоден військовослужбовець Об'єднаних сил не постраждав.
Підрозділи, що обороняються, подавляли ворожий вогонь застосуванням чергових вогневих засобів.
За даними розвідки, 6 лютого, двох окупантів знищено та один отримав поранення. Також знищено вантажівку російсько-окупаційних військ марки "КРАЗ".
Протягом поточної доби ворог вогонь не відкривав.
Українські захисники продовжують контролювати противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню.