Ворог 11 разів відкривав вогонь по позиціях українських військ

6 лютого російські окупаційні війська 11 разів порушили режим припинення вогню, в тому числі три рази із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

У смузі дій оперативно-тактичного угруповання "Схід" обстріли позицій наших захисників велися:

з автоматичних гранатометів та великокаліберних кулеметів – в районі селища ЛЕБЕДИНСЬКЕ;

з гранатометів – в районі населеного пункту ПАВЛОПІЛЬ;

з мінометів калібру 82 мм. – в районі населеного пункту ПІСКИ.

з автоматичних гранатометів та великокаліберних кулеметів – в районі селища ВОДЯНЕ.

У смузі дій оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник обстріляв наші позиції:

двічі з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – в районі селища КРИМСЬКЕ;

з автоматичних гранатометів – в районі ХУТОРА ВІЛЬНИЙ;

з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – в районі селища ПІВДЕННЕ;

двічі з мінометів калібру 82 мм., – в районі населеного пункту ЖОВАНКА.

зі стрілецької зброї – в районі населеного пункту СТАНИЦЯ ЛУГАНСЬКА.

Внаслідок злочинних обстрілів російсько-окупаційних військ жоден військовослужбовець Об'єднаних сил не постраждав.

Підрозділи, що обороняються, подавляли ворожий вогонь застосуванням чергових вогневих засобів.

За даними розвідки, 6 лютого, двох окупантів знищено та один отримав поранення. Також знищено вантажівку російсько-окупаційних військ марки "КРАЗ".

Протягом поточної доби ворог вогонь не відкривав.

Українські захисники продовжують контролювати противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню.