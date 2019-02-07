Військові провели тренування на Азові

Командувач Об’єднаних сил генерал-лейтенант Сергій Наєв особисто перевірив готовність сил та засобів артилерійської, авіаційної та морської компоненти, що забезпечують контроль за акваторією Азовського моря в районі проведення Операції.

Визначені підрозділи були підняті за тривогою та приступили до виконання завдань. В комплексі тренування відпрацьовувалася взаємодія морського угруповання у складі кораблів Державної прикордонної служби та Військово-Морських Сил України. Їх дії прикривалися з повітря літаками та вертольотами Об’єднаних сил, засобами протиповітряної оборони та артилерією. Тренування відбулося в складних метеорологічних умовах та при обмеженій видимості.

Задачею кораблів ВМС України було відбиття нападу умовного противника, в той час як пара вертольотів МІ 24 та пара штурмовиків СУ25, здійснювали їх авіаційне прикриття та умовні атаки на морські цілі противника. Наведення авіації здійснювалося передовими авіанавідниками з катерів берегової охорони.

З усіма поставленими завданнями підрозділи впоралися успішно. Артилеристи, військові льотчики, військові моряки та моряки ДПСУ із завданням впоралися та отримали оцінку «готові до виконання завдань за призначенням».

Азовський напрям надійно захищений із суходолу, з моря та з повітря.