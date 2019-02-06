Підприємець намагався дати хабара поліцейському і попався

Співробітники Служби безпеки України залучені до операції Об’єднаних сил викрили на Донеччині керівника підрядної організації на пропозиції хабара працівнику поліції.

Оперативники спецслужби встановили, що підприємець пропонував поліцейському дев’ятсот доларів США. За вказану суму підрядник планував «вирішити питання» про закриття кримінального провадження за матеріалами СБУ щодо незаконного заволодіння керівництвом підприємства бюджетними коштами.

Після отримання неправомірної пропозиції поліцейський повідомив про неї керівництво.

Правоохоронці затримали зловмисника у службовому кабінеті працівника поліції під час спроби передати хабар.

Фігуранту справи оголошено про підозру в скоєнні злочину за ч. 3 ст. 369 Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії.

Заходи з викриття зловмисника проводились спільно із співробітниками поліції під процесуальним керівництвом прокуратури.