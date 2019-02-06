На Рівненщині затримано зловмисника, який передавав бойовикам інформацію

Оперативники Управління СБУ у Рівненській області встановили, що місцевий житель збирав відомості про переміщення української військової техніки в одному з районів міста. Отриману інформацію зловмисник передавав учасникам незаконних збройних формувань. Слідчі СБУ задокументували факти протиправної діяльності поплічника бойовиків.

Правоохоронці затримали зловмисника згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Фігуранту справи оголошено підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України, та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Триває досудове розслідування.