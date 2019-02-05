Затримано в.о. начальника управління поліції Києва за вимагання 34 000 доларів США

Слідчі теруправління ДБР, розташованого у м. Києві, розслідують кримінальне провадження за фактом вимагання неправомірної вигоди виконувачем обов’язків начальника територіального відділу Голосіївського управління поліції Києва.

За попередньою інформацією, правоохоронець вимагав від фігуранта кримінального провадження 34 000 США за вжиття заходів відповідно до чинного законодавства, в тому числі організацію належного розгляду заяви про кримінальне правопорушення.

Після отримання другої частини неправомірної вигоди у сумі, еквівалентній 15 000 доларів США поліцейського було затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України слідчими ДБР за оперативного супроводу Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБУ у м. Києві та Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції. Першу частину неправомірної вигоди правоохоронець отримав раніше.

Вирішується питання щодо повідомлення поліцейському про підозру за частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою, яка займає відповідальне становище).

У разі доведення вини особі загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з конфіскацією майна. Процесуальне керівництво у провадженні здійснює Генеральна прокуратура України.