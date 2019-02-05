Суд заборонив Супрун виконувати повноваження міністра

Суд заборонив Супрун виконувати повноваження міністра

Суд частково задовольнив позов народного депутата Ігоря Мосійчука.

Джерело: Відомості

Окружний адміністративний суд міста Києва усунув в.о. міністра охорони здоров'я Уляну Супрун від виконання обов'язків, пов'язаних з міністерськими повноваженнями. Про це у вівторок, 5 лютого, на своїй сторінці в Facebook повідомив політик Олег Ляшко. Він також опублікував текст відповідної ухвали суду.

Суд частково задовольнив позов народного депутата Ігоря Мосійчука, який попросив Окружний адмінсуд встановити відсутність у Уляни Супрун повноважень міністра. У визначенні зазначено: «Заборонити ... Супрун вчиняти будь-які дії, спрямовані на реалізацію повноважень міністра».

 

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