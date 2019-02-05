Внутрішня безпека НПУ екстрадувала з Італії підозрюваного у вбивстві

У 2015 році на одній із вулиць Львова убили чоловіка. Стрілець, який випустив у жертву кілька куль – член злочинного угрупування – втік за кордон, сподіваючись уникнути покарання і був оголошений у міжнародний розшук. Через кілька років на слід убивці вийшли оперативники внутрішньої безпеки НПУ і разом з Інтерполом та поліцією Італією затримали і доставили зловмисника до львівського суду.

У вересні 2015 року до одного з будинків у Львові на автомобілі «BMW» під’їхали невідомі особи у камуфляжній формі і розстріляли 50-річного чоловіка. Від отриманих поранень потерпілий загинув.

Невдовзі зазначену іномарку з номерами на чорному фоні співробітники міліції знайшли у середмісті. Причетним до смерті львів’янина виявився один з учасників місцевої організованої злочинної групи, раніше судимий за розбійні напади 1973 року народження.

Правоохоронці здобули достатньо підстав для притягнення винного до відповідальності за скоєний злочин, однак підозрюваний переховувався від слідства, а згодом залишив Україну. Наприкінці 2016 року зловмисника оголосили у міжнародний розшук.

За доручення Голови Національної поліції України проведення розшукових заходів було покладено на Львівське управління Департаменту внутрішньої безпеки НПУ. В результаті оперативники внутрішньої безпеки НПУ встановили, що зловмисник ховається на території Італії.

Спільними силами ДВБ НПУ, Інтерполу та італійської поліції втікач був затриманий неподалік міста Неаполь та до нього застосовано екстрадиційний арешт.

У лютому 2019 року 45-річного учасника ОЗГ етаповано до України. Слідчими львівської поліції, під процесуальним керівництвом прокуратури Львівської області, зловмисникові оголошено підозру за п.12 ч.2 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Галицьким районним судом міста Львова підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.