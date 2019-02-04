У Києві накрили стриптиз-клуб, де клієнтам надавали сексуальні послуги
Під час обшуку вилучено гроші, техніку та блокноти із записами.
Слідчі Подільського управління поліції спільно з працівниками управління боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми, поліції Києва викрили діяльність стриптиз-клубу, де жінки надавали клієнтам сексуальні послуги. На момент прибуття працівників поліції у закладі перебувало шість дівчат, які за свої послуги брали від півтори тисячі гривень, половину з яких віддавали організаторам.
Як розповів начальник Подільського управління поліції Владислав Іщенко, двоє жінок організували місце розпусти і вербували дівчат для зайняття проституцією, а самі виконували роль сутенерок.
«У клубі та за місцем мешкання організаторки провели санкціоновані обшуки, під час яких вилучили чорнові записи, гроші, мобільні телефони, комп’ютерну техніку, робочу та рекламну документацію», - додав Владислав Іщенко.
Зловмисниць затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Це - 31-річна організаторка та 35-річна співорганізаторка, яка працювала адміністратором клубу: у 2014 році вона потрапила у поле зору правоохоронців за сутенерство - і отримала умовний термін відбування покарання.
«Наразі зловмисницям оголосили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого частиною другою статті 303 (Сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією) Кримінального кодексу України. Суд обрав їм запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. За скоєне жінкам загрожує до семи років позбавлення волі», - додав Владислав Іщенко.
Після проведення всіх необхідних слідчих дій можлива додаткова кваліфікація дій спритниць.
Стрічка новин
- Волині поліцейські припинили канал збуту психотропних речовин через мережу Інтернет 15:55
- У Києві накрили стриптиз-клуб, де клієнтам надавали сексуальні послуги 15:49
- Ноги чоловіка розпухли в рази після укусу комара 12:08
- Українка запустила в США платформу для допомоги онкохворим в Україні 11:55
- Оля Полякова здивувала екстравагантним образом на зйомках супер-шоу 11:20
- Ізраїльські вчені обіцяють у цьому році представити ліки від раку 17:03
- На підприємстві «Луцькводоканал» розробляють проект по модернізації КНС для знезараження і усунення запахів 14:40
- Вчені навчилися розпізнавати найнебезпечніший вид раку по язику 10:35
- Розлучений Цекало планує шлюб з голлівудською актрисою 10:25
- У 2018 році доходи президента зросли майже у 8 разів 10:13