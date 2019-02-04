Українка запустила в США платформу для допомоги онкохворим в Україні

Анна Морозова - український журналіст, мандрівниця, мотиваційний спікер запустила в США онлайн-платформу www.cancer.in.ua для допомоги онкохворим в Україні і поставила перед собою амбітну мету лобіювання інтересів української онкології і залучення допомоги серед американських благодійних фондів.Ця ідея прийшла Анні після того, як вона протягом півроку боролася за життя своєї бабусі в Україні та Америці.

"Рак - це Третя Світова війна сучасності, холодна, що не оголошена війна, яка тільки в минулому році забрала життя майже 10 мільйонів чоловік. Важко усвідомити масштаб втрат? 10 мільйонів - це населення цілої країни. Уявіть, що кожен рік з карти світу зникала б Білорусь, Швеція або Португалія. А прогноз на майбутнє - ще гірше. До 2030-го від раку щорічно будуть гинути вже 20 мільйонів ні в чому не винних людей. Маленькі діти і люди похилого віку, жінки і чоловіки у розквіті сил, двірники, університетські професори, зірки шоу-бізнесу і мільйонери - цей ворог не щадить нікого. І нам його не перемогти, поки ми будемо думати, що нас-то ця зараза обійде стороною ", - говорить автор проекту Ганна Морозова.

За статистикою Американського онкологічного товариства:

- протягом життя захворіють на рак 40% чоловіків і 38% жінок

- 22% чоловіків і 19% жінок від раку помруть

- І що мені з цим робити? - запитаєте ви.

Як мінімум бути готовим. Знати про небезпеку і не мовчати, якщо ви вже пройшли через онкологію або перебуваєте в процесі лікування. Сьогодні, 4-го лютого, у Всесвітній день боротьби проти раку в Україні запускається новий онлайн-проект - сайт www.cancer.in.ua.

Його основні завдання:

· Запустити переклад з англійської мови важливих інформаційних матеріалів про симптоматиці і перебігу хвороби, протоколів лікування раку, посібників з реабілітації

· Підвищувати обізнаність про ризики виникнення і наслідки онкології

· Дати платформу для висловлювань та обговорень, на сайті регулярно публікуються історії тих, хто вже пройшов через лікування раку в Україні

· Надавати інформаційну та психологічну підтримку, об'єднувати хворих в групи по містах і по виду раку

· Збирати відгуки про лікування в українських клініках

На старті проекту дуже потрібна допомога в розвитку, а саме залученість в нього максимального числа небайдужих людей. Сайт може наповнювати будь-який зареєстрований користувач. Тут, як і в Вікіпедії, працює принцип «з миру по нитці». Не мовчіть, якщо вам є що сказати. До 3.7 мільйонів чоловік можна було б врятувати в рік якби вони мали доступ до інформації, ранній діагностиці та нормальному лікуванню раку.