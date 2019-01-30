На Одещині у ДТП загинули поліцейські

Дорожньо-транспортна пригода за участю маршрутного таксі, вантажного та легкового автомобілів сталася вчора приблизно о 19.00 на автошляху Одеса-Овідіополь біля Гребного каналу. На місці події працюють посилені наряди поліції, слідчо-оперативна группа по ДТП та рятувальники. Обставини встановлюються.

Встановлено, що у ДТП загинули двоє пасажирів маршрутного таксі – молодий чоловік та дівчина. Вони обоє – працівники поліції.

Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.