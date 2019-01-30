Українські розвідники знешкодили засідку противника

У ході розвідувальних заходів було виявлено ворожу засідку.

В Об’єднаних силах постійно триває бойова робота сил та засобів ППО, розвідувальних органів та підрозділів, що несуть службу на спостережних постах і передових позиціях.

Щодня ведеться боротьба й протидія спробам ворога атакувати наші укріплення та нанести втрати українським захисникам.

29 січня воїни-розвідники зі складу однієї з військових частин, що виконують завдання на Докучаївському напрямку, в ході розвідувальних заходів виявили ворожу засідку.

Вмілими діями розвідгрупи особовий склад противника було нейтралізовано,а залишені ворогом зразки озброєння захоплено. Трофеями наших розвідників стали:

ПТРК «ФАГОТ» - 1шт.,

РПГ-18 – 1шт.,

НСВ-12,7 «Утьос» - 1 шт.

Командування ООС наголошує: українські захисники сил добре навчені, мотивовані та завжди готові реагувати на злочині дії російських окупантів.

За успішне виконання бойового завдання особовий склад розвідувальної групи представлений до нагород.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.