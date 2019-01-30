Українські розвідники знешкодили засідку противника
У ході розвідувальних заходів було виявлено ворожу засідку.
В Об’єднаних силах постійно триває бойова робота сил та засобів ППО, розвідувальних органів та підрозділів, що несуть службу на спостережних постах і передових позиціях.
Щодня ведеться боротьба й протидія спробам ворога атакувати наші укріплення та нанести втрати українським захисникам.
29 січня воїни-розвідники зі складу однієї з військових частин, що виконують завдання на Докучаївському напрямку, в ході розвідувальних заходів виявили ворожу засідку.
Вмілими діями розвідгрупи особовий склад противника було нейтралізовано,а залишені ворогом зразки озброєння захоплено. Трофеями наших розвідників стали:
ПТРК «ФАГОТ» - 1шт.,
РПГ-18 – 1шт.,
НСВ-12,7 «Утьос» - 1 шт.
Командування ООС наголошує: українські захисники сил добре навчені, мотивовані та завжди готові реагувати на злочині дії російських окупантів.
За успішне виконання бойового завдання особовий склад розвідувальної групи представлений до нагород.
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