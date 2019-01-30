Соціальна проблема: На Харківщині дитину за голову покусала собака

У місті Дергачі Харківської області сталася надзвичайна подія: собака покусала дівчинку 2014 року народження. Про це повідомляє «News Room».

За попередніми даними, породиста тварина проявилf агресію після того, як дитина зробила в її сторону різкий рух. В результаті дівчинку з раною голови доставили в місцеву лікарню.

Стан пацієнтки медики оцінюють як задовільний. У даний момент господиня тварини надає родині матеріальну допомогу.

За інформацією правоохоронців, якщо жінку і чекають наслідки, то, найімовірніше, лише адміністративного характеру.

Нагадаємо, раніше в Голосіївському районі Києва американський стаффордширський тер'єр покусав двох жінок . В одної з постраждалих діагностували травми середнього ступеня тяжкості. На Запоріжжі на дітей, які поверталися зі школи, накинулися дві вівчарки . Сильно постраждала 6-річна дівчинка.

У Львівській області лікарі кілька днів боролися за життя 68-річної жінки , яка заразилася сказом, але так не змогли її врятувати.