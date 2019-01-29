На Рівненщині затримано чоловіка, який, втікаючи від поліцейських, протаранив два авто

Вчора, 28 січня, водій автомобіля «Opel Omega», втікаючи від поліцейських, протаранив два службових автомобіля та намагався здійснити постріли у патрульних, інформує сайт Нацполіції.

Система відеонагляду «Безпечне місто» зафіксувала у Рівному авто, яке перебувало у розшуку. Орієнтування передали екіпажам патрульної поліції та групи реагування патрульної поліції, які розпочали переслідувати транспортний засіб.

На вимогу поліцейських зупинитися водій лише додав швидкість та поїхав в сторону села Бармаки. Патрульні намагалися зупинити порушника, однак той протаранив два службових «Toyota Prius» і продовжив втечу.

До затримання було залучено бійців роти поліції особливого призначення.

Приїхавши у лісосмугу поблизу села Олександрія, водій покинув автомобіль та побіг.

Коли поліцейським вдалося наблизитися до чоловіка, той дістав зброю та намагався вистрелити у бік поліцейських. Однак, ймовірно, пістолет дав осічку. Поліцейські здійснили попереджувальні постріли вгору, після чого зловмисник здався.

На щастя, під час застосування зброї зловмисником ніхто не постраждав.

Затриманим виявився 35-річний житель Олександрії, раніше судимий за злочини, пов’язані із незаконним обігом наркотиків.

«Відомо, що чоловік перебував у розшуку за грабіж, вчинений у Рівному в листопаді 2017 року, — повідомив начальник Рівненського районного відділення поліції Володимир Рой. — В особистих речах у нього вилучили пістолет, речовини схожі на наркотичні та гроші».

Слідчі Рівненського районного відділення поліції за фактом опору працівникові правоохоронного органу розпочали досудове розслідування за попередньою правовою кваліфікацією статті 342 Кримінального Кодексу України. Зловмисника затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Також за фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 309 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) та ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Вирішується питання про оголошення затриманому підозри у скоєнні вказаних правопорушень.

Слідчі дії тривають.