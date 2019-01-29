Поліція Донеччини затримала «посланця» від «злодія в законі» на прізвисько «Гулі»

Громадянин Грузії прибув до України під чужим прізвищем, оскільки перебував у міжнародному розшуку за вчинення тяжкого злочину. Про це 28 січня повідомив заступник начальника поліції Донецької області – начальник кримінальної поліції Артем Кисько.

Він зазначив, що громадянин Грузії приїхав до Маріуполя від імені «злодія в законі» Надіра Саліфова на прізвисько «Гулі». Метою візиту кримінального «авторитета» було встановлення «злодійського порядку». Затримали іноземця разом з іншими кримінальними «авторитетами» у той момент, коли вони відзначали день народження гостя.

За словами Артема Киська, оперативники Управління стратегічних розслідувань поліції Донеччини і відділу «К» СБУ встановили, що чоловік приїхав в Україну під чужим прізвищем та по-батькові, адже перебував у міжнародному розшуку за скоєння розбійного нападу в Полтавській області.

«Наразі іменинник знаходиться в слідчому ізоляторі, а з його гостями ще будемо розбиратись: де-в-кого вилучені наркотики, стосовно інших – перевіряємо законність перебування в нашій країні», – зазначив начальник кримінальної поліції Донеччини.