Припинена наймасштабніша хакерська діяльність

Правоохоронці припинили діяльність наймасштабнішого майданчику у DarkNet з продажу зламаних серверів з конфіденційною інформацією.

Документування цієї злочинної групи проводилося в рамках спільного досудового міжнародного розслідування між правоохоронними органами України, Королівства Бельгії із залученням колег з Європолу, Євроюсту та правоохоронців США. Про йшлося сьогодні, 28 січня, під час спільного брифінгу Голови Національної поліції України Сергія Князєва та заступника Генерального прокурора України Євгена Єніна.

Заступник Генерального прокурора Євген Єнін зазначив, що міжнародний департамент Генеральної прокуратури України та Національна поліція України, діючи в складі міжнародної слідчої групи спільно з поліцією Бельгії, Федеральною поліцією Німеччини, ФБР Сполучених Штатів Америки, Європолом та Євроюстом, встановили групу осіб, в тому числі – і громадян України, які незаконним шляхом отримували доступ до десятків тисяч персональних комп’ютерів та комп’ютерних мереж. Вони належали як державним інституціям, так і окремим громадянам. Затримання відбулося в результаті розслідування, яке тривало майже рік.

«Зазначені персональні дані в подальшому за допомогою Інтернет-платформи під назвою «xDedic» реалізовувалися відповідним клієнтам та використовувалися для вчинення подальших злочинів. Тільки на території Сполучених Штатів Америки орієнтована шкода становила близько 70 мільйонів доларів», – зазначив Євген Єнін.

Він підкреслив, що спільними зусиллями європейських, американських та українських правоохоронців діяльність зазначеної Інтернет-платформи було припинено. Наразі в рамках кримінального провадження, де слідство здійснює Головне слідче управління Національної поліції під процесуальним керівництвом Генеральної прокуратури, призначено низку криміналістичних експертиз. За їх результатами буде прийматися рішення щодо оголошення підозри та обрання запобіжних заходів.

За словами Голови Нацполіції України Сергія Князєва, обшуки проводилися в рамках кримінальних розслідувань щодо незаконного маркетплейсу під назвою «xDedic». На цьому маркетплейсі пропонувався до продажу доступ до десятків тисяч компрометованих серверів необізнаних потерпілих, зокрема - компаній і приватних осіб. Хакерська діяльність провадилася шляхом злому доступу через протокол віддаленого робочого стола (RDP). Покупці та продавці здійснювали торгівлю такими RDP серверами на цій платформі. Сума кожного з яких складала від шести до понад десяти тисяч доларів.

«Американське розслідування злочинної групи маркетплейсу «xDedic» здійснювалося Прокуратурою США Середнього округу штату Флорида. У четвер, 24 січня 2019 року, маркетплейс «xDedic» став недоступний відповідно до рішень американського суду, а кримінальну ІТ-інфраструктуру було конфісковано. Користувачі, які намагатимуться отримати доступ до домену xDedic, будуть перенаправлятися на урядову сторінку, на якій міститься пояснення, що маркетплейс перейшовв режим оф-лайн»,- зазначив Сергій Князєв.

Федеральна прокуратура Бельгії розпочала розслідування щодо маркетплейсу «xDedic» у червні 2016 року. Використання спеціальних методів розслідування дозволило Федеральному підрозділу у боротьбі із комп’ютерною злочинністю (FCCU) звізуалізувати злочинну інфраструктуру «xDedic» та отримати цифрові копії найбільш важливих злочинних серверів. Для виконання цього завдання було налагоджено інтенсивну співпрацю з Національною прокуратурою та Національним відділом високотехнологічної злочинності Нідерландівіз застосуванням Європейського ордеру на розслідування.

«Ретельний аналіз змісту цих серверів, під час здійснення якого Європол та Департамент кіберполіції Національної поліції України надали важливу підтримку, дозволив ідентифікувати адміністраторів в Україні. У ході цього розслідування бельгійські та українські правоохоронні органи тісно координували свої розслідування»,- зазначив Голова Нацполіції.