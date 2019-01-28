Військові льотчики провели тренування над Азовом

За наказом Командувача об’єднаних сил генерал-лейтенанта Сергія Наєва 27.01.2019р. проведено перевірку (тренування) чергової ланки ударних літаків з підтримки дій на морі кораблів Військово-Морських Сил України та Державної прикордонної служби України, які діють в складі Об’єднаних сил та здійснюють патрулювання акваторії Азовського моря в межах району ООС.

В ході перевірки готовності було відпрацьовано ряд задач.

Практичне наведення на морські цілі ворога здійснювалися з бортів українських кораблів, що перебували на чергуванні в Азові.

Реагування з виходом наворожу морськуціль проведено у визначений нормативом час.

Військові льотчики, військові моряки та моряки ДПСУ із завданням впоралися та отримали оцінку «готові до виконання завдань за призначенням.»