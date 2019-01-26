4,5 тис українських дітей у Польщі скористались програмою "Родина 500+"

Уже понад 4,5 тис українських дітей у Польщі отримують гроші в рамках урядової програми Родина 500+, - повідомляє Польське радіо, посилаючись на «Rzeczpospolita».

Газета наголошує, що працівникам з України вигідно приїжджати до Польщі разом із родинами, бо якщо працюють легально, можуть не лише відкладати гроші на польську пенсію, але також скористатися програмою 500+.

Закон Родина 500+ із самого початку передбачав, що урядовою підтримкою зможуть скористатися іноземці, в основному громадяни ЄС, але також держав, які підписали з Польщею договір про соціальне забезпечення.

Україна – це одна з небагатьох країн, які з 2012 року мають такий договір із Польщею. Крім України, – ще, зокрема, США, Канада, Молдова, Південна Корея. На такий привілей не можуть розраховувати громадяни Білорусі, які є другою за величиною групою іноземців, що працюють у Польщі, – повідомляє «Rzeczpospolita».