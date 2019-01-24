Житель Запоріжжя розробляв та поширював шкідливе програмне забезпечення

Таким чином він отримував доступ до крипто-гаманців потерпілих. Сума збитків встановлюється.

Працівники Департаменту кіберполіції задокументували протиправну діяльність 30-річного мешканця Запоріжжя, який розроблював та поширював шкідливе програмне забезпечення.

Створений ним вірус потрапляв у файлову систему користувачів через розсилки спам-повідомлень, а також із веб-сайтів із замаскованим у різні частини веб-сторінки вірусом. Завдяки цьому зловмисник отримував доступ до персональних комп’ютерів користувачів. Це дозволяло отримувати логіни та паролі потерпілих для авторизації в їх крипто-гаманцях. Отримавши доступи до крипто-біржових акаунтів та до комп’ютерного обладнання потерпілих, зловмисник здійснював виведення коштів на підконтрольні біткоїн-гаманці.

Під час санкціонованого обшуку в його помешканні поліцейські вилучили комп’ютерну техніку, жорсткі диски з інформацією та мобільні телефони. Під час попереднього огляду техніки спеціалісти з кіберполіції виявили на жорсткому диску комп’ютера початковий програмний код шкідливого програмного забезпечення. Також було виявлено, що у 2017 році чоловік розповсюджував шкідливий програмний засіб під назвою «kiaracript». Цей вірус був призначений для шифрування інформації користувачів ураженого пристрою. Для дешифровку інформації потерпілий мав сплатити зловмисникам гроші у криптовалюті.

Вилучену техніку направлено на проведення усіх необхідних експертиз.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч.2 ст.361 (Несанкціоноване втручання в роботу комп'ютерів, автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку) КК України. Триває досудове розслідування.

Якщо Ви стали жертвою злочинний дій цього чоловіка просимо повідомити про це до Департаменту кіберполіції використовуючи форму зворотного зв’язку на нашому сайті.